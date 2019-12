Golf: Mauritius Open, chance per gli azzurri

(ANSA) – ROMA, 03 DIC – Al Mauritius Open lo show è green. L’European Tour fa tappa a Bel Ombre (5-8 dicembre), nel distretto di Savanne, per la quinta edizione di un torneo, il secondo dell’European Tour 2020 di golf, che vedrà in campo anche tre player italiani: Edoardo Molinari, Renato Paratore e Lorenzo Gagli. Chance da sfruttare per la spedizione azzurra in un torneo che vanterà poche stelle del green continentale. Tra i favoriti al titolo i talenti sudafricani Christiaan Bezuidenhout, Justin Harding, George Coetzee (unico past winner in campo e vincitore nel 2015), Brandon Stone e Dean Burmester. Occasione anche per Nicolas Colsaerts, Thomas Detry e Thomas Pieters. Mentre sarà assente il campione uscente Kurt Kitayama. Il montepremi è di 1.000.000 di euro. (ANSA).