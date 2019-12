Fine vita: prima di Natale sentenza su caso Dj Fabo

(ANSA) – MILANO, 03 DIC – E’ stata fissata per il 23 dicembre l’udienza davanti alla Corte d’Assise di Milano del processo a Marco Cappato, imputato per aiuto al suicidio per aver accompagnato nel 2017 Fabiano Antoniani in una clinica svizzera a morire. Quel giorno, prima della decisione dei giudici, prenderà la parola il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano per chiedere l’assoluzione dell’esponente dei Radicali sulla base della sentenza della Consulta. E dopo l’arringa di Filomena Gallo, legale di Cappato, la Corte entrerà in camera di consiglio.