Guaidó insiste que AN investigará con “fuerza” casos de corrupción

CARACAS – Este martes, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó que la Asamblea Nacional (AN) investigará con fuerza los casos de corrupción que denunció el portal de investigación, Armando.Info. El portal sugiere que algunos parlamentarios habrían realizado gestiones para favorecer al empresario colombiano, Alex Saab.

Lo dijo, antes de iniciar la sesión parlamentaria. El también presidente de la AN indicó que luego de la denuncia en la nota periodística se presentarán los diputados para “dar la cara, el que no la debe, no la teme, vamos a investigar con fuerza”.

El líder opositor insistió que se investigará la corrupción. Destacó que el Parlamento se mantendrá sólido, firme y lo más importante serán las acciones que se tomarán.

Asimismo, se refirió a la reunión que tendrán países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) que se celebra este martes, en la ciudad de Bogotá, Colombia.

“Lo importante es que continua la presión, seguimos sumando apoyo como el de Uruguay”, destacó el político.

Esclarecer hechos

Por su parte, la diputada de la AN, Dennis Fernández, respaldó la realización de una investigación exhaustiva que esclarezca si los diputados que fueron señalados en Armando. Info son culpables.

“Tienen que facilitarse todos los mecanismos correspondientes para que cada quien pueda demostrar su inocencia o se pueda comprobar la responsabilidad de cada quien. El que sea responsable que asuma las consecuencias de sus actuaciones” expresó

Añadió que si se comprueba la culpabilidad de los involucdrados, evaluaran el levantamiento se u inmunidad parlamentaria, tal como lo establece la Constitución.

La nota de Armando.Info indicó a los presuntos parlamentarios involucrados en actos de corrupción: Luis Parra, Conrado Pérez, Richard, José Brito, Chaim Bucaram, Adolfo Superlano, José Pirela, Guillermo Luces, William Barrientos y Héctor Vargas.

Luis Parra se pronuncia

Por su parte, el diputado a la AN, Luis Eduardo Parra, uno de los señalados de estar involucrado en una trama de corrupción, rechazó estar vinculado a los hechos de la Comisión de Contraloría.

“Lo digo y lo asumo con seriedad, transparencia y responsabilidad no tengo nada que ver con la CP de Contraloría: estoy dispuesto y me someto a cualquier investigación, y todos lo saben comenzando por nuestros jefes”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

Celebran acciones de Guaidó

Asimismo, el parlamentario, Luis Stefanelli, señaló que por primera vez en muchos años, un presidente venezolano toma medidas ante un escándalo de Guaidó.

El venezolano respaldó las acciones de Guaidó. Señaló que el chavismo busca dividir a los parlamentarios de la AN a través de la denominada “Operación Alacrán”.