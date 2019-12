(ANSA) – ROMA, 03 DIC – Jon Rahm è il miglior giocatore 2019 sull’European Tour. Il player iberico succede a Francesco Molinari. Dopo Severiano Ballesteros (1986, ’88 e ’91) e Sergio Garcia (2017), Rahm è il terzo giocatore nella storia del golf spagnolo a ricevere questo riconoscimento. “E’ davvero un grande onore – la gioia del 25enne di Barrika – e sono fiero di quanto fatto. Emulare un’altra delle imprese di Ballesteros è qualcosa di davvero incredibile”. L’incoronazione è arrivata nel corso di una cerimonia al The Biltmore Mayfair Hotel di Londra con Rahm che ora si gode l’ennesimo successo di un anno super che si sta chiudendo nel migliore dei modi. Negli Emirati Arabi ha vinto la Race to Dubai (l’ordine di merito del massimo circuito continentale) e il Dp World Tour Championship, evento conclusivo della stagione, conquistando anche una borsa da 5 milioni di dollari. Da domani sarà protagonista alle Bahamas nell’Hero World Challenge, il torneo di Tiger Woods che vedrà in campo, a New Providence, 18 campionissimi del green. Poi il meritato riposo per un giocatore che, grazie a questi successi, è tornato al terzo posto della classifica mondiale e ora punta la vetta. (ANSA).