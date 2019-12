Pallone d’oro: Van Dijk, Ronaldo? stavo scherzando

(ANSA) – TORINO, 03 DIC – “Ciao Piers, se non fossi saltato sul carrozzone dei social media e avessi ascoltato l’intera intervista, avresti capito che stavo scherzando”. Virgil Van Dijk esprime, in risposta al giornalista inglese Piers Morgan, il suo punto di vista sulla polemica nata dopo la sua dichiarazione sulla candidatura di Cristiano Ronaldo per la vittoria del Pallone d’oro. Il centrale del Liverpool chiude la polemica divampata sui social: “Ho solo rispetto per entrambi (Ronaldo e Messi, ndr)”. (ANSA).