(ANSA) – ROMA, 3 DIC – Al Padiglione Italia all’Expo2020 di Dubai è atteso un flusso di 5,5 milioni di visite. Lo ha sottolineato il Commissario generale di sezione per l’Italia per Expo 2020 Dubai, Paolo Glisenti, durante una audizione alla commissione Esteri del Senato sottolineando che la presenza italiana sarà realizzata con un budget di 35 milioni di euro, il 20 per cento in meno dell’Expo di Shangai. “L’Italia intende fornire una immagine che non sia autorappresentativa – ha detto il commissario – ma tutta orientata al dialogo. Dobbiamo guardare a questo evento non solo in termini di promozione dell’Italia e delle sue eccellenze ma anche in termini di connessioni diplomatiche”. Tra i settori rappresentati, aerospazio, scienze della vita, energia rinnovabile e tecnologie, design, salute e benessere, tutti elementi di competenze italiane legati a settori di esportazione e attrazione di investimenti dall’estero”. Previsti anche numerosi eventi, uno dei quali sul dialogo interreligioso.