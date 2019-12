Sardine: in piazza ad Ancona il 5 dicembre

(ANSA) – ANCONA, 3 DIC – Le sardine marchigiane scenderanno in piazza il 5 dicembre ad Ancona: l’appuntamento, annuncia la pagina ufficiale Facebook, è in piazza del Papa, alle 18:30. Lo stesso giorno in città ci sarà anche la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che incontrerà la stampa alle 15, durante una tappa di un giro nella regione. Sono oltre i 900 i partecipanti annunciati su Fb e quasi 1.750 le persone interessate. “Venerdì 5 dicembre noi sardine marchigiane scenderemo finalmente in piazza – si legge -: ognuno con la propria sardina, ognuno con la propria personalità e voglia di cambiare qualcosa. Noi non protestiamo contro Salvini, non protestiamo contro la Meloni, poiché si ridurrebbe ad un flash mob banale e fine a se stesso; noi manifestiamo contro tutto ciò che loro rappresentano attualmente nello scenario italiano: manifestiamo contro la cultura dell’odio fatta di disuguaglianze, di intolleranze, di paure veicolate da un linguaggio troppo spesso violento”. E ancora “manifestiamo contro tutta questa finta percezione del ‘diverso'” da cui difendersi e sentirsi minacciati creata ad hoc per provocare emozioni come rabbia, indifferenza e disgusto. Manifestiamo contro una politica che attualmente risulta frammentaria, distante dalla realtà e che non è più in grado di rispondere ai nostri bisogni perché non ci ascolta più. Noi scendiamo in piazza perché come qualcuno ci ha definiti, siamo ‘anticorpi’ e come tali dobbiamo rispondere in caso di ‘pericolo’.Dobbiamo inoltre – aggiungono le sardine marchigiane – fungere anche da ‘sveglie’ per tutti quei politici caduti in un sonno profondo che dura da troppo tempo e ai quali dobbiamo ricordare il dovere verso cui sono chiamati nei nostri confronti di cittadini. Siamo noi che diamo il ‘potere’, siamo noi che permettiamo e decidiamo, nel bene e nel male, le sorti del nostro paese. Per cui abbiamo una grande responsabilità anche noi!”. Gli organizzatori ricordano di “non portare bandiere (o comunque simboli) di partito. Portare tanta educazione e rispetto, quello sì. Ci vediamo giovedì! Nnamo (andiamo)!”.