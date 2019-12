Terremoto: Ceriscioli, Conte non ha risposto, Consulta sì

(ANSA) – FABRIANO (ANCONA), 3 DIC – “Il premier Conte non ha risposto alla mia lettera, ma lo ha fatto la Corte Costituzionale”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, a margine della tavola rotonda organizzata a Fabriano dalla Cia-Agricoltori italiani “Rivivere l’Appennino”. Il riferimento è alla lettera scritta qualche giorno fa per chiedere al presidente del Consiglio emendamenti al decreto sisma su autocertificazione, ricostruzione pubblica e personale addetto agli uffici; e alla sentenza della Consulta che ha riconosciuto come in materia di protezione civile e ricostruzione post sisma, serva l’intesa Stato-Regioni e non solo il semplice parere. “Vengo ora da Bolognola dove si è inaugurata un’ennesima opera pubblica, nonché due privati che hanno riqualificato le strutture – ha detto il governatore – ma non è l’eccezione che fa la regola. La regola ha bisogno ancora di semplificazioni, soprattutto per la ricostruzione sia pubblica che privata, e la conferma del personale che lavora all’Usr”. “È quello che abbiamo chiesto al presidente Giuseppe Conte che ha scelto in prima persona di prendersi il ruolo nel Governo – ha aggiunto Ceriscioli -. Ed è importante che colga l’opportunità di questo Decreto prima che si completi la fase di conversione, altrimenti restiamo come eravamo prima, con una lentezza sempre più inaccettabile, perché man mano che gli anni passano, diventa sempre meno comprensibile il fatto che non si metta, con determinazione, mano agli strumenti che servono a noi per ricostruire”.