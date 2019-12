(ANSA) – LONDRA, 3 DIC – Fuori programma pomeridiano a Clarence House, residenza di Carlo e Camilla, per il presidente americano Donald Trump e la first lady Melania a margine della giornata introduttiva del vertice Nato di Londra e Watford. La coppia presidenziale Usa è stata ricevuta per un tè dall’erede al trono e dalla sua consorte, prima degli appuntamenti cerimoniali della serata e del summit di domani. Il principe di Galles e la duchessa di Cornovaglia hanno dovuto attendere una quarantina di minuti gli ospiti, che soggiornano per l’occasione nella residenza dell’ambasciatore americano a Londra, come sottolinea l’agenzia Pa. Mentre a distanza si poteva sentire il rumore di alcune centinaia di manifestanti anti-Trump, diretti in corteo verso Buckingham Palace, e in cielo volteggiavano alcuni elicotteri chiamati a sorvegliare la situazione. Nei ritratti ufficiali le due coppie appaiono sorridenti, con Melania avvolta in una cappa color giallo e Camilla in abito rosso e mantellina nera.