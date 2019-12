CARACAS – La New Winners é sempre pronta a sorprenderci con le sue iniziative, prima con i suoi try out che offrivano ai ragazzini di mettere in mostra le proprie abilità come calciatori per aprirsi le porte nel mondo dei professionisti e adesso con questa nuova iniziativa.

Il prossimo 15 dicembre, sui campetti della Lagunita Sport Park organizzerà il primo festival calcistico dove gli amanti della palla a chiazze si esibiranno in tornei di calcetto 3 x 3, gare di freestyle, tornei di keeper kombat, lanci di precisione e controllo della palla.

“L’obiettivo di questo Football Fest é che i ragazzi trascorrano una domenica diversa. Che vadano all’evento a giocare e distrarsi un po’. Molti di loro fanno vita nelle differenti leghe disputando diversi campionati importanti, ma non hanno la possibilità di partecipare ad un evento dove possono divertirsi davvero” spiega l’italo-venezuelano Enrique Veloccia, direttore della ARNW.

Stando a quanto riferito nel comunicato stampa, al torneo di calcio 3 x 3 parteciperanno otto squadre che saranno suddivise in due gironi di quattro. Le partite avranno una durata di cinque minuti e non ci sono portieri in campo. Le migliori due squadre di ogni girone si affronteranno nella fase successiva.

“La vincente del torneo di 3 x 3 porterà a casa un premio in metallico, una coppa e punti per il ranking. A questo va aggiunto che avrà un posto garantito per la prossima edizione del Football Fest. Le squadre saranno ovviamente suddivise in categorie iniziando da quella di nove anni” racconta Veloccia.

Nel torneo di freestylers i partecipanti si cimentano in gesti tecnici chiamati “trick” o combo (sequenze di trick), nei quali si utilizzano tutte le parti del corpo: testa, gambe, petto, collo, schiena; oltre a questo, i trick possono essere eseguiti da posizione eretta, da seduti, da sdraiati, in verticale, ecc..

Mentre nel torneo di “shooting contest”, i calciatori dovranno mostrare le loro abilità di precisione sui calci piazzati e sui calci d’angolo. Saranno 8 i partecipanti in gara. Nel “keeper kombat” si metteranno alla prova i riflessi dei partecipanti.

Per iscriversi e conoscere maggiori dettagli sull’evento gli interessati possono consultare sugli account @newinners e @arnw_futbol o mandare una mail a arnw.ve@newinners.com.

(di Fioravante De Simone)