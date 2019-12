Spedisce 1mln di euro di eroina nel Black Friday, arrestato

(ANSA) – OLBIA, 4 DIC – Aveva spedito un pacco regalo carico di droga verso la Sardegna approfittando del “Black Friday”, quando visto l’enorme numero di spedizioni in transito i plichi possono essere controllati solo a campione. In manette a Olbia è finito un giovane cagliaritano che, prima di partire dalla Toscana, aveva inviato un pacco verso l’isola con all’interno un regalo a forma di albero natalizio che pesava dieci chili. Il dono nascondeva quattro panetti di eroina purissima: due chili e mezzo di droga dal valore, una volta tagliati e immessi sul mercato, di un milione di euro. Il giovane, che ora è accusato di traffico di droga e si trova nel carcere di Nuchis, è stato fermato dalla Guardia di finanza di Olbia appena sbarcato dal traghetto proveniente da Livorno. Oltre a controllare l’auto su cui viaggiava, i militari gli hanno fatto alcune domande, ma le sue risposte sono parse incoerenti tra loro e poco convincenti. Le verifiche delle unità cinofile a bordo del veicolo non hanno dato riscontro, ma questo dettaglio ha spinto le Fiamme gialle galluresi ad approfondire le indagini. Da qui la scoperta del pacco in un centro di smistamento della Penisola.(ANSA).