Appello elemosiniere Papa, aprire conventi ai profughi

(ANSA) – FIUMICINO, 4 DIC – “Mi rivolgo ai cardinali, ai vescovi, ai presbiteri, ai religiosi: apriamo, a cominciare da me, le nostre canoniche, i conventi, i monasteri per ospitare ognuno almeno una famiglia dei campi profughi di Lesbo, per poterli svuotare tutti. Le risorse ci sono”. E’ l’appello lanciato dall’elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, accogliendo i 33 rifugiati arrivati oggi a Fiumicino dall’isola di Lesbo attraverso un corridoio umanitario. “A maggio nei campi c’erano 7000 persone; oggi ce ne sono oltre 15mila con 800 bambini non accompagnati. Non c’è così per loro speranza oggi. Si ferma in Grecia. Vivono in disagio e condizioni drammatiche. Un problema ed una vergogna per l’Europa. Il Papa ha a cuore tutto questo perché è puro vangelo. Il prossimo è Gesù stesso”, ha aggiunto il cardinale che lo scorso maggio fece parlare di sé quando riattivò la corrente in uno stabile occupato a Roma.