Maltempo: vento abbatte copertura e grondaia palazzo Alghero

(ANSA) – ALGHERO, 4 DIC – Incidente sfiorato ad Alghero (Sassari), nel giorno in cui è allerta per le avverse condizioni meteo per forti temporali e venti di burrasca. La copertura isolante e la grondaia di una vecchia palazzina di via Manzoni, arteria viaria molto trafficata, sono volate, a causa dell’effetto “vela” prodotto dalle raffiche che da alcune ore stanno interessando il territorio, e sono precipitate per strada tra le auto. Fortunatamente in quel momento non stava passando nessuno e l’auto più vicina si trovava a qualche decina di metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno provvedendo a mettere in sicurezza l’area e ad accertare la stabilità del resto della copertura. Nel frattempo la polizia locale è impegnata a far spostare le auto in sosta e a gestire il traffico delle vetture in transito.