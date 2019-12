Sospetta fuga di gas, evacuata scuola a Bologna

(ANSA) – BOLOGNA, 4 DIC – È stata evacuato questa mattina intorno alle 10 a Bologna il plesso scolastico che ospita le scuole elementari Giordani, la scuola di infanzia e la succursale della scuola secondaria di primo grado Irnerio, in tutto circa 190 alunni più i docenti e il personale. La misura è stata presa dopo una segnalazione alla sala operativa del 115 di una sospetta fuga di gas. Da accertamenti condotti dalle squadre di emergenza è emerso che non si trattava di perdita di gas metano ma all’interno, a quanto si apprende, si percepiva un odore di un diluente, tipo benzina, nell’atrio della scuola e in uno scantinato. Usando strumentazione particolare i vigili del fuoco hanno accertato emissioni di vapori organici provenienti da uno scarico in uno scantinato. Informato il Comune di Bologna, sul posto stanno proseguendo gli accertamenti dei Vigili del Fuoco, dei tecnici comunali e dell’ausl per fare una ricognizione degli impianti. La scuola oggi rimarrà chiusa e dopo gli accertamenti si valuterà quando riaprire.(ANSA).