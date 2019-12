Esploso edificio: S.Barbara Alessandria dedicata a vittime

(ANSA) – ALESSANDRIA, 4 DIC – I vigili del fuoco di Alessandria dedicano la celebrazione di Santa Barbara, patrona del corpo, ad Antonio Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo, i tre colleghi morti un mese nell’esplosione della cascina di Quargnento. “E’ la mia prima Santa Barbara da comandante, ad Alessandria. La immaginavo diversa…”, afferma Roberto Marchioni. “Avevamo pensato di proporre un saggio dimostrativo, ma per noi oggi non è festa, è la celebrazione per Nino, Marco e Matteo. E condivido con voi l’emozione di 2 anziani che, commossi, ricordando un intervento salvavita dei vigili del fuoco di 50 anni fa, hanno deciso di destinare al nostro Comando i soldi della loro assicurazione. Grazie a tutti per come ci siete stati vicini in questo brutto momento”. Alla cerimonia anche i familiari dei tre vigili del fuoco morti. “Non voleva fare altro che il vigile del fuoco”, ricorda Marco Triches la vedova Clarissa. Una passione, quella per aiutare gli altri, condivisa anche dagli altri due colleghi.