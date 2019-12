(ANSA) – WASHINGTON, 4 DIC – Donald Trump ha rilanciato oggi al vertice Nato l’allarme su Huawei e 5G definendolo “un pericolo per la sicurezza” e affermando che vari Paesi, tra cui l’Italia, non andranno avanti con i piani previsti. “Ho parlato all’Italia e sembra che non procederanno con questo. Ho parlato con altri Paesi, non procederanno. Tutti quelli con cui ho parlato non andranno avanti”, ha detto.