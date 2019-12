Johnson chiude vertice con attacco elettorale a Corbyn

(ANSA) – LONDRA, 4 DIC – Un piccolo comizio elettorale in vista del voto britannico del 12 dicembre ha chiuso oggi la conferenza stampa di Boris Johnson a conclusione del vertice Nato di Watford, in risposta a una domanda di politica interna di cui il premier Tory ha approfittato per attaccare il rivale laburista Jeremy Corbyn. Johnson ha parlato di “una scelta chiara” per gli elettori fra la sua piattaforma, che assicura “la Brexit fatta il 31 gennaio”, e quella di Corbyn che punta a ulteriori rinvii e porterebbe il Paese a dividersi di nuovo con “due referendum” bis: uno sull’uscita dall’Ue e uno sulla secessione della Scozia per garantirsi l’appoggio verosimilmente cruciale degli indipendentisti scozzesi dell’Snp. Il primo ministro ha inoltre accusato il leader del Labour di voler indebolire la sicurezza nazionale – presentandosi da parte sua come paladino della lotta al terrorismo – e di voler “smantellare la Nato”.