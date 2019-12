Clima: Mattarella,rafforzare iniziative sviluppo sostenibile

(ANSA) – NAPOLI, 4 DIC – “A vent’anni dalla legge di ratifica del trattato, l’appuntamento che riunisce 22 Paesi impegnati in un percorso di collaborazione strategica per la tutela del Mediterraneo, conferma l’intento di rafforzare iniziative mirate allo sviluppo sostenibile e al contrasto ai cambiamenti climatici e alla perdita della biodiversita’”. É quanto ha scritto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato ai partecipanti della Cop 21 in svolgimento a Napoli. “Il piano d’azione costituisce quindi uno strumento cruciale che, affermando la centralità della lotta all’inquinamento e alle altre criticità ambientali a garanzia del futuro delle giovani generazioni, consolida l’adozione di approcci condivisi per affrontare i gravi problemi dell’ecosistema. Con questo spirito formulo un sentito augurio di buon lavoro”, si legge ancora nel messaggio.