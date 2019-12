(ANSA) – ROMA, 4 DIC – “A gennaio conto di vincere come centrodestra in Calabria ed Emilia-Romagna e cambia la storia”. Lo ha detto Matteo Salvini, a un convegno sull’Ue. A Marcello Pera che ha proposto una conferenza di tutto il centrodestra, il leader della Lega ha risposto: “Facciamola. Magari un 25 aprile, in risposta a ‘Bella ciao'”.