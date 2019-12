Hong Kong, al via la 36° edizione dell’Italian Charity Day at Sandy Bay

HONG KONG – Il mercatino natalizio di raccolta fondi organizzato dall’Associazione Donne Italiane di Hong Kong è giunto, ormai, alla sua 36a edizione. Il consueto appuntamento vede ogni anno la partecipazione di migliaia di persone ed ha permesso, nel 2018, di raccogliere fondi per un totale di 1.25 milioni di HKD (pari a circa 144mila euro): un record che, tuttavia, non supera di molto le ampie quote già raccolte in passato. Un evento unico, alla cui preparazione l’Associazione dedica molti mesi di lavoro e che quest’anno poteva essere a rischio, vista la delicata situazione in cui versa la città. Ma le donne italiane non si arrendono.

– Ci siamo, nonostante tutto! – afferma Paola Caronni, Vice Presidente e volto storico dell’ADI, di cui fa parte da sempre. – Le persone svantaggiate di Hong Kong – prosegue – continuano ad aver bisogno del nostro aiuto; ancora di più, in questi tempi turbolenti. Per fortuna possiamo sempre contare sui nostri fantastici sponsor e volontari e sul supporto delle comunità italiane, locali e internazionali!

L’evento è molto apprezzato anche a livello istituzionale e viene generalmente inaugurato da rappresentanti governativi sia di Hong Kong che dell’Italia.

– L’Italian Charity Day at Sandy Bay – dichiara Clemente Contestabile, Console Generale d’Italia a Hong Kong – è uno straordinario evento di beneficenza, che da tanti anni riunisce la comunità italiana a Hong Kong per una buona causa. Uomini e donne, adulti e bambini, imprenditori e giovani laureati prestano gratuitamente la loro opera per vendere prodotti del made in Italy a migliaia di visitatori e raccogliere fondi a favore di persone in difficoltà a Hong Kong e in Asia. Come Console Generale – aggiunge – sono orgoglioso di queste italiane e di questi italiani che, con la loro partecipazione, dimostrano amore per questa città e solidarietà nei confronti dei più deboli. Sono grato alla Associazione Donne Italiane di Hong Kong, che ha reso negli anni l’Italian Charity Day in Sandy Bay un appuntamento di grande successo.

Un numero sempre maggiore di beneficiari usufruisce dei fondi raccolti dall’ADI. Tra questi, la Society for the Relief of Disabled Children fondatrice, nel 1968, dell’ospedale pediatrico che ospita l’evento.

– L’ADI – assicura Magdalena Cheung, General Manager della SRDC – è un gruppo stimatissimo di donne molto determinate, che lavorano fino allo sfinimento per servire la più grande causa della comunità in cui vivono. La SRDC – sottolinea – forse più di ogni altra organizzazione ne conosce il valore, avendo usufruito tantissimo dei fondi donati dall’ADI. I contributi ricevuti sono stati utilizzati, principalmente, per coprire le spese operatorie di bambini poveri nati con malformazioni i quali, altrimenti, non si sarebbero potuti permettere un intervento di questa entità, ma anche per l’acquisto di attrezzature ospedaliere all’avanguardia, che possano consentire a questi piccoli pazienti dei trattamenti di migliore qualità.

Il mercatino

L’Italian Charity Day at Sandy Bay è un bazar di prodotti italiani: abbigliamento e scarpe firmati, orologi, occhiali, elettrodomestici, giocattoli, borse, accessori, trucco, utensili da cucina, prodotti alimentari e molto altro. Il tutto, arricchito da un delizioso angolo gourmet.

Grazie al contributo di un centinaio di sponsor italiani, i partecipanti alla manifestazione hanno la possibilità di acquistare prodotti nostrani o gustare piatti della cucina italiana, a un costo minimo e con tutti i proventi a sostegno di una causa degna.

La prima edizione della giornata benefica di Sandy Bay si è tenuta nel dicembre 1983. L’evento, al quale lavorano circa 150 volontari, raccoglie fondi per finanziare progetti a favore di bambini disabili o affetti da gravi patologie realizzati da ospedali e associazioni caritatevoli.

L’Associazione Donne Italiane di Hong Kong

L’ADI è una organizzazione non-profit, registrata a Hong Kong nel 1996, che opera nel campo della beneficenza. L’Associazione accoglie donne italiane e non, interessate all’amicizia, alla lingua ed alla cultura italiana, nonché alle varie attività che l’Associazione propone ogni mese. Gli eventi organizzati sono molteplici: incontri sociali e culturali, gruppi di gioco per bambini, escursioni, conferenze, ‘coffee mornings’, ecc. In questo modo si permette alle socie, e alle signore da poco arrivate a Hong Kong, di incontrarsi con regolarità in un ambiente sereno e familiare. Inoltre, l’ADI collabora con diverse organizzazioni e altre associazioni di donne presenti a Hong Kong.

Oltre ai ritrovi sociali, l’obiettivo finale è quello di raccogliere fondi per diverse istituzioni di beneficenza a Hong Kong, Cina, Mongolia e Cambogia che necessitano di sostegno per finalizzare vari ed importanti progetti. I risultati raggiunti negli ultimi anni, e l’impatto dei fondi donati, dimostrano la dedizione dell’ADI ed il sempre crescente impegno verso i più bisognosi. L’attività costante e sempre in crescita dell’Associazione è un chiaro esempio di come la presenza delle donne nella società sia, al giorno d’oggi, sempre più influente e significativa.

– L’Italian Charity Day – rimarca Alessandra Cocchi, Presidente dell’ADI dal 2017 – è l’evento benefico di punta della comunità italiana a Hong Kong. Un ringraziamento speciale va anche ai nostri generosi sponsor italiani e internazionali: siamo sempre sorprese dalla massima qualità della merce donata. Sono certa – conclude – che anche quest’anno la comunità di Hong Kong non ci deluderà e, ancora una volta, il nostro impegno verrà premiato!

Stefania Del Monte (Redazione Brisbane)

Immagini per gentile concessione dell’ADI