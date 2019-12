CARACAS. – Pochi giorni fa, il Centro Italiano Venezolano di Caracas ha mostrato il suo talento nella Coppa Master Centro Portugués, oggi é il turno dei più piccini nella Coppa Emil Friedman.

Alla competizione natatoria, che avrà come scenario le vasche dell’Emil Friedman, saranno in gara 15 club della capitale. Oltre al CIV di Caracas si tufferanno in vasca: Andes Cumbres, Barracudas Suma, Caracas Multisport, Centro Portugués, Emil Friedman, Escuela de Natación El Recreo, Hebraica, Hermandad Gallega, Humboldt, La Trinidad, Palma Real, Pirañas de Chacao e Tritones. Alla prova parteciperanno bimbi con un’etá compresa tra i 6 ed i 9 anni.

Fanno parte della delegazione del club di Prados del Este campioncini del calibro di: Santiago Alarcón (7 anni), Juan Diego Barillas (6 anni), Juan Antonio De Vita (9 anni), Mauro Di Giuseppe (6 anni), Vitangelo Di Giuseppe (9 anni), Stephanie Ferreiro (9 anni), Alberto García (9 anni), Camila García (8 anni), Victoria Garritano (6 anni), Luca Godoy (6 anni), Valeria Gómez (7 anni), María Laura Guerra (9 ann), Alberto Jangenberg (7 anni), José Antonio Jardon (8 anni), Alexandra Jauregui (7 anni), Annarella Lanza (6 anni), Fabio Lanza (6 anni), Victoria León (8 anni), Sabrina Libera (9 anni), Maurizio Mangano (8 anni), Kyra Medina (8 anni), Valentino Menrad (8 anni), Luca Nardone (8 anni), Isabel Nikken (6 anni), María Clara Nuñez (8 anni), Miranda Olivares (9 anni), Emiliana Pérez (7 anni), Clarissa Rodríguez (6 anni), Renzo Ruggiero (8 anni), Mia Salcedo (6 anni), Sophia Sarli (7 anni), Fabiana Sarti (8 anni), Maurizio Scatta (9 anni) e Juan Diego Wildman (7 anni).

I piccoli campioni del nuoto targato Centro Italiano Venezolano cercheranno di emulare i più grandi portando a casa tante medaglie ed un posto sul podio finale.

(di Fioravante De Simone)