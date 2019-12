(ANSA) – BARI, 5 DIC – Decine di perquisizioni e una quindicina di arresti sono stati compiuti dai Carabinieri a Bari nei confronti di capi e gregari del clan Parisi-Palermiti-Milella, accusati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione in concorso di un arsenale, con numerose armi, anche da guerra e clandestine, nonché di migliaia di munizioni. L’operazione è stata eseguita da militari del Comando Provinciale, supportati dai “Cacciatori di Puglia”, dal Nucleo Cinofili e dal 6° Elinucleo. Le misure restrittive sono state emesse dal Gip di Bari, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, a seguito di una indagine del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale avviata dopo il ritrovamento nel 2014 di un ingente quantitativo di armi in via Di Vagno. (ANSA).