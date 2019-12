Farnesina: riunione ambasciatori italiani Mediterraneo e Mo

(ANSA) – ROMA, 05 DIC – I temi caldi che riguardano i Paesi del Mediterraneo e dell’area medio orientale sono sul tavolo della riunione degli ambasciatori italiani nei Paesi dell’area, in occasione della loro partecipazione alla quinta edizione dei Rome MED – Mediterranean Dialogues 2019. Ad aprire i lavori del ‘tavolo’ è stato il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Elisabetta Belloni. L’incontro, cui interviene il Ministro Di Maio, è l’occasione per un fattivo scambio di opinioni sulle sfide e opportunità per il ruolo che l’Italia è chiamata a svolgere in questa area del mondo.