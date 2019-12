Israele: Lieberman, ‘andremo a nuove elezioni’

(ANSAmed) – TEL AVIV, 5 DIC – Israele si prepara a nuove elezioni: le terze in meno di un anno. In un’intervista a Yediot Ahronot, il leader nazionalista Avigdor Lieberman – king maker di ogni esecutivo – ha ammesso che ormai sono fuori discussione sia “un governo di unità nazionale sia uno di destra”. Lieberman ha anche accusato il premier Benyamin Netanyahu (Likud) e il leader centrista Benny Gantz di Blu-Bianco “per il loro fallimento nel fare mediazioni”. “Entrambi i partiti – ha spiegato – sono responsabili per il nuovo ricorso alle urne”.