Conte, Madre Terra a rischio, prospettiva distruttiva

(ANSA) – ROMA, 5 DIC – “Il rischio di compromettere la nostra ricchezza, quella della ‘Grande Madre Terra’, è una prospettiva molto concreta, e questo riguarderebbe la qualità della nostra vita e delle nostre produzioni apprezzate in tutto il mondo”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della conferenza dedicata alla Giornata mondiale del suolo che si celebra oggi. “Viviamo uno scenario particolarmente preoccupante – aggiunge Conte – il nostro modello di sviluppo fin qui non ha tenuto cura di questi rischi, è un modello lineare. Se non lo ripensiamo integralmente ci ritroviamo con una prospettiva distruttiva”. “Il modello va superato – rileva – bisogna andare verso un modello che veda l’uomo non come padrone della della Terra ma come parte integrante”. Dobbiamo, osserva il premier, “ridurre i rifiuti prodotti e riciclare le risorse, senza utilizzarne di nuove quando non è strettamente necessario”.