Bus con studenti a bordo prende fuoco, tutti salvi i ragazzi

(ANSA) – PARMA, 5 DIC – Un autobus carico di studenti di due scuole superiori è andato a fuoco questa mattina fra Busseto e Fidenza, in provincia di Parma. L’autista ha fermato immediatamente il mezzo e nessun ragazzo è rimasto ferito. L’incidente è avvenuto attorno alle 7.30 quando i giovani a bordo del mezzo della Tep, l’azienda di trasporto pubblico della provincia di Parma, hanno avvertito l’autista che dalla parte posteriore del bus arrivava un forte odore di bruciato. Il conducente ha subito accostato per far scendere tutti, giusto un attimo prima che le fiamme devastassero il veicolo, che è andato completamente distrutto. Quello di oggi non è il primo caso che interessa i mezzi pubblici della Tep. Lo scorso anno furono 4 i veicoli distrutti dalle fiamme. Il caso più grave il 24 aprile del 2018, quando si registrò un episodio del tutto simile a quello di oggi, a Riccò: anche allora autobus fermo lungo la strada, studenti al sicuro in un parcheggio di un centro commerciale e mezzo completamente distrutto dal fuoco.(ANSA).