Calcio: Conte, con Roma livello di difficoltà altissimo

"Sicuramente è una partita di altissimo livello di difficoltà per via dell'avversario che andiamo ad affrontare. Hanno entusiasmo e fiducia, affrontiamo una squadra che sta bene. Dobbiamo pensare a noi stessi. Sappiamo ci sarà da soffrire e dovremo essere pronti a reggere botta ed essere il più precisi possibile in fase realizzativa": lo dice il tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della sfida contro la Roma a San Siro. "Bisognerà fare molto attenzione, hanno creato un organico importante con giocatori che hanno dato grandi risposte e Fonseca – aggiunge Conte – si è adattato subito al campionato. Faccio loro i complimenti".