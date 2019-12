Cio: presidente Fifa Infantino proposto come nuovo membro

(ANSA) – ROMA, 05 DIC – Il Comitato olimpico internazionale ha proposto come nuovo membro Cio il presidente della Fifa, Gianni Infantino. Ultimo rappresentante del calcio era stato il suo predecessore Sepp Blatter, dimessosi nel 2015 in seguito allo scandalo sulla corruzione dei vertici Fifa. La proposta sarà messa ai voti nella sessione Cio in programma il 10 gennaio prossimo a Losanna (Svizzera). Insieme ad Infantino, sono stati proposti come nuovi membri anche il presidente del Comitato olimpico giapponese (Joc), Yasuhiro Yamashita, e il presidente della federazione internazionale di tennis (Itf), David Haggerty (ANSA).