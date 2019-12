Manovra: tensioni maggioranza, alle 17 riunione a P. Chigi

(ANSA) – ROMA, 5 DIC – Tensione nella maggioranza sulla manovra. Alle 17 a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte vedrà tutti i partiti di maggioranza, per un’intesa sugli emendamenti alla manovra che si voteranno da domani in Senato. A puntare i piedi in particolare è Italia Viva, che dopo aver annunciato l’arrivo di emendamenti per eliminare del tutto plastic tax e revisione della tassazione delle auto aziendali, ha posto il tema anche nel corso delle riunioni in Senato e ha chiesto un incontro con il governo.