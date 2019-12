Maduro afirma que Guaidó se acabó políticamente

CARACAS – El mandatario venezolano Nicolás Maduro calificó de fracaso la reunión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), celebrada en Colombia y afirmó que el presidente interino Juan Guaidó “se acabó políticamente” asegurando que lo espera la cárcel.

“Ha sido una reunión de fantoches, de payasos, no han podido con Venezuela y con el TIAR y sin el TIAR no podrán con Venezuela, repudio y rechazo el discurso de Iván Duque, ya lo he denunciado, en septiembre pretendió varios falsos positivos”, señaló.

Por su parte, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, advirtió a sus seguidores a estar alertas ante cualquier pretensión de injerencia en Venezuela por parte del TIAR, al cual catalogó como obsoleto e inútil.

Sin embargo, Guaidó agradeció al presidente de Colombia Iván Duque en la reunión del TIAR y respaldó su pronunciamiento en el que asegura que el régimen de Maduro representa una amenaza a la región.

La presión diplomática ni el respaldo del mundo son suficientes, debe ser efectiva para que se solucionen los problemas del pueblo venezolano, insistió Guaidó.

Pero según una consulta que realizó la Voz de América, dudan si realmente serán efectivas las sanciones aprobadas en la resolución del TIAR, ya que hasta ahora las aplicadas al gobierno venezolano no han logrado resolver la crisis que enfrenta la nación suramericana.