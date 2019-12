(ANSA) – WASHINGTON, 5 DIC – Il regime di Teheran potrebbe aver ucciso più di mille persone dall’inizio delle proteste. Lo ha detto l’inviato Usa in Iran Brian Hook che ha parlato anche di “migliaia di feriti e di persone arrestate”. “Non possiamo essere certi dei numeri, perché il regime blocca le informazioni”, ha detto Hook, che ha parlato di almeno 7.000 manifestanti incarcerati dalle autorità iraniane da quando sono scoppiate in tutto il Paese le proteste, il 15 novembre scorso, dopo l’annuncio di un forte aumento del prezzo del carburante in piena crisi economica.