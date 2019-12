Assessore Lega, torre psichiatrica per residuati Pd

(ANSA) – TORINO, 5 DIC – “Sto pensando di modificare il Piano di edilizia sanitaria con la costruzione di una torre psichiatrica per ricoverare i residuati bellici della Sinistra torinese”: lo afferma in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, il leghista Luigi Icardi, rispondendo alle polemiche sui progetti di edilizia sanitaria. Parole “deliranti”, per il segretario metropolitano del Pd Mimmo Carretta, che chiede al governatore Cirio di intervenire. E valuta “le condizioni per una denuncia”. Un invito, quello dell’assessore Icardi, “a riportare l’attenzione alla realtà dei fatti”, che ha suscitato la pronta reazione del Pd. “Il presidente Cirio prenda immediatamente le distanze da queste dichiarazioni deliranti – scrive su Fb il segretario metropolitano -. Mentre noi continuiamo a lavorare per sostenere un progetto per il futuro della sanità e di Torino, loro fanno battutacce da bar. Abbiamo superato ogni limite, daremo mandato ai nostri legali per verificare se sussistono le condizioni per una denuncia”.(ANSA).