PARMA – É il Parma, con un calcio di rigore siglato al 91′ da Hernani, a strappare il biglietto per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Al Tardini finisce 2-1 con gli emiliani in vantaggio nel primo tempo, recuperati nella ripresa e poi fortunati nei minuti di recupero a trovare il penalti decisivo.

A sbloccare il match al 20′ del primo tempo Luca Siligardi. L’attaccante 31enne non è nemmeno nella rosa del campeonato eppure, finché non lo bloccano i crampi, è fra i migliori in campo.

Sigla la rete del vantaggio con uno stupendo bolide di sinistro su assist di Laurini. Palla sotto la traversa con Iacobucci che non può nulla.

Il Parma avrebbe l’opportunità di raddoppiare con Brugman, Adorante ed Hernani ma non riesce a concretizzare e così viene punito al 26′ della ripresa con il pareggio del Frosinone.

Cross dalla sinistra di Eguelfi, Trotta tocca in area, Dermaku non è pronto, e l’attaccante mette in rete.

Quando ormai tutti sono pronti ai tempi supplementari Kucka, entrato al posto di Barillà, si invola in area ma su di lui frana Paganini. Calcio di rigore ineccepibile ed Hernani dal dischetto no sbaglia.

Parma agli ottavi di Coppa Italia, dove troverà la Roma. Il Frosinone invece esce di scena anche se al Tardini ha dimostrato di potersela giocare, anche contro una squadra di serie A.