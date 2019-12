Studentessa morta: altro caso a Villongo, 16enne ricoverata

(ANSA) – BERGAMO, 06 DIC – Una ragazza di 16 anni, di Villongo (Bergamo), è ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo a causa di una sepsi, un’infezione sulle cui cause stanno indagando i medici che l’hanno in cura da mercoledì sera: oggi arriveranno gli esiti degli esami e si saprà se all’origine dell’infezione ci sia o meno il batterio – il meningococco C – che è costato la vita alla diciannovenne Veronica Cadei, anche lei di Villongo. Il quadro clinico è comunque decisamente migliore per la sedicenne, come riferisce oggi L’Eco di Bergamo. Il caso della sedicenne e quello di Veronica Cadei non sarebbero comunque in alcuna maniera collegati tra loro. La ragazza frequenta la seconda superiore in una scuola di Sarnico, dove oggi l’Ats ha organizzato un incontro formativo con i genitori e i compagni di classe. Ieri il Dipartimento di prevenzione della stessa Ats ha contattato i sindaci di Villongo e Sarnico, informandoli del ricovero della sedicenne e del fatto che sono state avviate le relative indagini mediche. Sono anche già state avviate, in via precauzionale, le profilassi tra familiari e compagni di scuola.