Israele: testato sistema di propulsione per missili

(ANSAmed) – TEL AVIV, 6 DIC – Israele ha testato questa mattina un sistema di propulsione per missili con un lancio da una base militare ubicata nel centro del paese. Lo ha fatto sapere il ministero della difesa spiegando che il test era stato stabilito in precedenza ed è stato effettuato come da programma, ma non ha aggiunto altri dettagli. Il test – hanno fatto notare i media – è avvenuto nel mezzo dell’aggravarsi delle tensioni con l’Iran e proprio ieri il New York Times ha riferito che l’Iran sta costruendo “un arsenale segreto di missili a breve distanza in Iraq” e con gittata in grado di “raggiungere Israele, l’Arabia Saudita e truppe americane in altre parti della regione”.