(ANSA) – BRUXELLES, 6 DIC – “La posizione dell’Ue è chiara sulla detenzione di Gui Minhai” uno dei cinque ‘librai’ di Hong Kong con passaporto svedese, arrestato nei mesi scorsi. “Nei nostri contatti bilaterali abbiamo ripetutamente chiesto il suo rilascio immediato e continueremo a farlo”, ha detto uno dei portavoce della Commissione europea. “In termini più generali l’Ue si aspetta che la Cina rispetti i suoi obblighi internazionali, i diritti umani, lo stato di diritto e permetta che si verifichino le condizioni per un giusto processo evitando le torture e le detenzioni arbitrarie”, ha aggiunto il portavoce precisando che sul caso di Minhai “siamo in contatto con le autorità svedesi e siamo solidali con loro” per gli sforzi da parte di Stoccolma nel cercare di risolvere la vicenda diGui Minhai.