(ANSA) – ROMA, 06 DIC – Federica Pellegrini ha chiuso al sesto posto la finale dei 100 sl ai campionati europei di nuoto in vasca corta in corso a Glasgow. L’oro è stato vinto dalla britannica Freya Anderson, che col tempo di 51”49 ha preceduto la francese Emil Gastaldello e la olandese Emske Heemskerk. L’azzurra ha chiuso in 52”30. (ANSA).