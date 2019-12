ROMA. – Se il buongiorno si vede dal mattino, la ripresa che qualcuno sperava si materializzasse per l’economia della Germania, e a ricaduta per l’Italia, è ancora lontana. La produzione industriale tedesca ha segnato a ottobre un crollo del 5,3% su anno (-1,7% su mese), il peggiore in un decennio. Iniziando male il quarto trimestre, e mettendo un grosso punto interrogativo sugli inizi del 2020.

Il trend negativo dell’industria tedesca – che prosegue da fine 2018 fra i dazi, le minacce di guerra commerciale che fermano gli investimenti, la Cina che barcolla, la Brexit che crea incertezza – prosegue e anzi peggiora.

Va male l’auto (con una produzione calata del 5,4% a ottobre) e la componentistica, un campanello d’allarme anche per i tanti fornitori italiani.

Ma non è solo colpa delle auto se i beni d’investimenti segnano un dato tanto negativo, -4,4%: al netto del settore automobilistico questi sono in calo del 5,9%. Indicando che la debolezza si sta estendendo, ad esempio al settore delle costruzioni.

E se i dati sugli investimenti vengono incrociati con quelli riguardanti gli ordini – che hanno ripreso a cadere con un -0,4% a ottobre – sembra perlomeno confermata la previsione della Bundesbank di un quarto trimestre stagnante. Il +0,1% di crescita del trimestre estivo, che aveva fatto escludere la recessione tecnica dopo la decrescita del periodo aprile-giugno, non è stato dunque un punto di svolta.

Cattive notizie per l’Eurozona, dopo che mercoledì gli indici Pmi, pur stabilizzandosi a novembre a 50,6, in lieve crescita, hanno segnalato una crescita nel quarto trimestre di appena lo 0,1%, il più debole dall’uscita dalla recessione nel 2013.

Con un dinamismo che si sta estendendo al settore dei servizi, che finora aveva retto al “contagio” dalla recessione del manifatturiero in economie importanti come Germania e Italia.

Che il 2020 fosse l’anno della ripresa – fra i dubbi che circondano la guerra dei dazi, la Cina, Brexit e una probabile frenata dell’economia Usa con le elezioni imminenti – lo dubitavano in molti. Potrebbe essere invece l’anno in cui molti nodi vengono al pettine.

Mettendo ulteriore pressione sulla Bce ora guidata da Christine Lagarde, che giovedì 12 dicembre terrà la sua prima conferenza stampa da presidente della banca centrale europea, e ritrovandosi a dover gestire un’economia in difficoltà, una politica monetaria che ha già dato molto e un consiglio direttivo a Francoforte dove una fronda di governatori, guidata da Germania e Olanda, vorrebbe ridimensionare il “pacchetto” di misure lanciato da Mario Draghi a settembre e che Lagarde eredita.

Lagarde tornerà a ribadire l’invito, affinché sia la politica di bilancio – leggasi la Germania – a raccogliere il testimone cercando di stimolare la crescita con un po’ di spesa in più.

Il ministro delle Finanze Olaf Scholz ha già detto che non c’è nessuna crisi che richieda interventi particolari: resta da vedere se i dati in arrivo smuoveranno le acque.

