Colombia dará nacionalidad a hijos de venezolanos

CARACAS – El éxodo migratorio de venezolanos hacia Colombia obligó al gobierno del vecino país a tomar acciones, en cuanto a la legalidad de los migrantes, y los hijos de venezolanos nacidos en territorio colombiano tendrán esa nacionalidad.

Con millón y medio como cifra del éxodo que ahora hace vida en territorio colombiano, la agenda política en Bogotá realizó cambios para atender a quienes huyen de la crisis venezolana.

Colombia abrió los espacios suficientes para el progreso de muchos venezolanos, quienes en poco tiempo alcanzaron metas que solo a largo plazo lograrían en su país de origen, otros han tenido menos suerte.

Una vez asentados en ese país, no fueron pocos los que formaron familia; no obstante, una duda que no tenía aclaratoria legal se disipaba sobre la migración venezolana. Con su descendencia nacida del otro lado de la frontera, ¿cuál sería el estatus y nacionalidad de aquellos recién nacidos colombianos hijos de venezolanos?

El pasado lunes 5 de agosto, el gobierno colombiano aprobó una resolución que aseguraba a hijos de venezolanos nacidos en el territorio que acogió a sus padres la nacionalidad colombiana. La medida tenía como norte evitar que miles de niños corrieran el riesgo de ser apátridas.

Aunque la medida se anunció este año, la misma abarca a todo menor nacido desde el 19 de agosto de 2015.

A través de un comunicado, el mandatario colombiano, Iván Duque, sostuvo que “en un gran esfuerzo interinstitucional del Estado colombiano (…) nos unimos para decirle a esos 24.000 niños que han estado en esa situación que prácticamente conducía a la apátrida que no van a estar en esa situación”, ya que se les otorgará la nacionalidad.

El presidente reconoció que la decisión llegó cuando “constató que existían obstáculos insuperables” para que los menores de edad alcanzaran la nacionalidad colombiana, algo a lo que no tenían acceso dado que sus padres eran extranjeros sin domicilio.

“Le cumplimos a niños que merecen atención y cariño de un pueblo porque no son culpables de esa tragedia y nos afirmamos de que Colombia al mundo le demuestra que en momentos de dificultad prima la fraternidad y no dejaremos que en nuestro país siembren semillas los que quieren hacer de la xenofobia un camino oportunista”, indicó Duque.