(ANSA) – MILANO, 06 DIC – ”Quando parlate di possesso palla della Roma, poi vai a vedere la partita e Mirante è il migliore in campo. I ragazzi hanno dato veramente tutto. In queste partite devi fare gol, ci sono state occasioni chiare, i loro errori sono derivati dalla nostra pressione. Dovevamo essere più cattivi sotto rete e avremmo portato a casa i tre punti”: Antonio Conte non crede che la sua Inter abbia subito il gioco della Roma, anzi. Nel pari di San Siro hanno pesato le parate del portiere giallorosso e gli errori degli attaccanti nerazzurri: ”Prestazione superlativa su Mirante, ha salvato sull’inserimento di Vecino nella ripresa e neutralizzato Lautaro a tu per tu. Se vinciamo lo facciamo tutti insieme, se pareggiamo anche”. Conte non vuole parlare dell’infortunio di Candreva, uscito a fine primo tempo, vuole concentrarsi già sulla partita di martedì contro il Barcellona. ”Ci vuole un grosso in bocca al lupo. Dobbiamo prendere un grosso bastone per ammazzarlo questo lupo – dice con un sorriso – sto scherzando, sto parlando di un bastone di plastica”. (ANSA).