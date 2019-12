Calcio venezuelano, Táchira-Caracas: chi vincerà il Clausura 2019?

CARACAS – Gli amanti della Primera División venezuelana nn potevano ricevere un regalo più bello in questo 2019: una finale Deportivo Táchira-Caracas e che abbia come scenario lo stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal.

I gialloneri salteranno sul manto erboso del denominato “Templo Sagrado” con un piccolo vantaggio dopo aver pareggiato 1 – 1 nella gara disputata nello stadio Olímpico. In più in questo Torneo Clausura tra le mura amiche la formazione andina ha uno score di 10 vittorie e 2 pareggi, in gare valevoli per il Torneo Clausura. A tutto questo, bisognerà aggiungere che per il match di domenica alle 19:00 lo stadio Pueblo Nuevo si trasformerà una bolgia per incitare i suoi beniamini.

Sull’altra sponda ci sarà il Caracas che, se vuole alzare la coppa, dovrà vincere o pareggiare dal 2 – 2 in su. I capitolini sanno cosa vuol dire festeggiare su questo difficile campo, qui si sono cuciti sul petto gli scudetti del 2000 (quando venne bruciato il pullman del Caracas) e 2010 (il famoso 1 – 4 del 30 maggio).

Entrambe le squadre ci hanno regalato uno spettacolo calcistico nella gara d’andata: dominando un tempo a testa, il primo targato Caracas ed il secondo Deportivo Táchira. Gli amanti del bel gioco sperano che questi 90 minuti finali (o qualcosa in più) ci regalino tante emozioni. Lo spettacolo dovrebbe essere garantito, si sfideranno la prima e la seconda della classe della classifica assoluta.

La vincente si guadagnerà un posto nella fase a gironi della Coppa Libertadores 2020 e disputerà la finale scudetto contro l’Estudiantes de Mérida (vincitore del Torneo Apertura).

La finalissima assoluta dovrebbe iniziare in casa degli accademici, mentre il ritorno in casa della vincente del Torneo Clausura.

(di Fioravante De Simone)