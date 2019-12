CARACAS. – Come accade ogni anno dal 1944, il Circulo de Periodistas Deportivos (CPD) ha diramato la lista delle nomination per il “Premio Atleta del Año”, nella lista dei papabili ci sono nomi come quelli di Yulimar Rojas, Gleiber Torres, Eugenio Suarez ed altri campioni di diverse discipline.

Nello votazione partecipano tutti i giornalisti tesserati nel CPD che nella scheda devono votare per: “Atleta del Año Profesional”, “Atleta del Año Amateur”, “Entrenador del Año”, “Selección del año”, “Equipo Profesional del Año”, “Entidad Deportiva del Año”, “Dirigente del Año” ed “Empresa Deportiva del Año”. I giornalisti sportivi hanno l’opportunità di inviare i propri voti fino al 15 dicembre.

L’anno scorso la distinzione é stata vinta dal “pelotero” Ronald Acuña nella categoria “profesional” e Katherine Ehandia in quella “amateur”. Tra i campioni che hanno vinto il premio in passato ci sono José Altuve che vuole mettere in bacheca il suo quaerto Atleta del año dopo quelli del 2014, 2016 e 2017, mentre Yulimar Rojas andrà a caccia del suo terzo premio, le precedenti distinzioni sono state nel 2016 e 2017. Non possiamo dimenticarci di Robeilys Peinado che ha portato a casa il premio nel 2013.

Uno degli atleti che più volte si é aggiudicato questa distinzione é il pelotero italo-venezuelano Andrés Galarraga Padovani che lo ha vinto in sei occasioni: 1987, 1988, 1993, 1996, 1997 e 1998. Solo superato da un altro “pelotero”, lo storico Luis Aparicio con 7.

L’italianità si é aggiudicata il premio Atleta del año nel 1955 con il ciclista Antonio De Michelis ed il centauro Johnny Cecotto nel 1975.

Gli sport con più vittorie sono il baseball con 38 vittorie seguito a distanza dal pugilato (11) e Nuoto (8).

Albo d’oro dell’atleta del año

Anno Atleta del Ano Profesional Atleta del Año Amateur Anno Atleta del Año 2018 Ronald Acuña (baseball) Katherine Echandía (sollevamento pesi) 1977 Luis “Lumumba” Estaba (pugilato) 2017 José Altuve (baseball) Yulimar Rojas (atlética) 1976 Pedro Gamarro (pugilato) 2016 José Altuve (baseball) Yulimar Rojas (atlética) 1975 Jhonny Cecotto (Motociclismo) 2015 Miguel Cabrera (baseball) Stefany Hernández (BMX) 1974 David Concepción (baseball) 2014 José Altuve (baseball) Andreina Pinto (nuoto) 1973 Betulio González (pugilato) e María Carrasco (sci Acuático) 2013 Miguel Cabrera (baseball) Robeilys Peinado (atlética) 1972 Gerardo Vera (nuoto) 2012 Miguel Cabrera (baseball) Ruben Limardo (scherma) 1971 Vicente Paúl Rondón (pugilato) 2011 Miguel Cabrera (baseball) Daniela Larreal (ciclismo) 1970 Luis Aparicio (baseball) 2010 Felix Hernández (baseball) Greivis Vásquez (pallacanestro) 1969 Ramón Muñoz (Golf) 2009 Felix Hernández (baseball) Albert Subirats (nuoto) 1968 Francisco “Morochito” Rodríguez 2008 Francisco Rodriguez (baseball) Dalia Contreras (taekwondo) 1967 Gisela Vidal (atlética) 2007 Magglio Ordoñez (baseball) Albert Subirats (nuoto) 1966 Luis Aparicio (baseball) 2006 Johan Samtana (baseball) Albert Subirats (nuoto) 1965 Gisela Vidal (atlética) 2005 José Rujano (ciclismo) Carlos Coste (apnea) 1964 Luis Aparicio (baseball) 2004 Johan Samtana (baseball) Adriana Carmona (taekwondo) 1963 Arquímedes Herrera (atlética) 2003 Miguel Cabrera (baseball) Ricardo Monasterio (nuoto) 1962 Rafael Romero (atlética) 2002 Magglio Ordoñez (baseball) Gretty Lugo (sollevamento pesi) 1961 Carlos Plaza (Tiro) 2001 Freddy García (baseball) Ernando Gómez (pallavolo) 1960 Luis Aparicio (baseball) 2000 Leo Gámez (pugilato) Jerimar Gutiérrez (scherma) 1959 Luis Aparicio (baseball) 1999 Edgardo Alfonso (baseball) Gilberto González (triatlón) 1958 Enrique Tovar (pugilato) 1998 Andrés Galarraga Padovani (baseball) Gilberto González (triatlón) 1957 Luis Aparicio (baseball) 1997 Andrés Galarraga Padovani (baseball) 1956 Luis Aparicio (baseball) 1996 Andrés Galarraga Padovani (baseball) 1955 Antonio De Michelli (Ciclismo) 1995 Francisco Sánchez (nuoto) 1954 Brígido Iriarte (atlética) 1994 Eloy Rojas (pugilto) 1953 Alfonso “Chico” Carrasquel (baseball) 1993 Andrés Galarraga Padovani (baseball) 1952 Asnoldo Devonish (atlética) 1992 Omar Vizquel (baseball) 1951 Alfonso “Chico” Carrasquel (baseball) 1991 Wilson Alvarez (baseball) 1950 José Alberto Díaz (pugilato) 1990 Leonardo Sierra (cilcismo) 1949 Alfonso “Chico” Carrasquel (baseball) 1989 Luis Salazar (baseball) 1948 Vidal López (baseball) 1988 Andrés Galarraga Padovani (baseball) 1947 José Alberto Díaz (pugilato) 1987 Andrés Galarraga Padovani (baseball) 1946 Antonio Briñez (baseball) 1986 Carlos Lavado (motociclismo) 1945 Víctor “Paticas” Fernández (Ciclismo) 1985 Oswaldo Guillén (baseball) 1944 Antonio Briñez (baseball) 1984 Antonio Armas (baseball) 1983 Carlos Lavado (motociclismo) 1982 Alberto Mestre (nuoto) 1981 Antonio Armas (baseball) 1980 Antonio Armas (baseball) 1979 Marlin Noriega (Tennis) 1978 Betulio González (pugilato)

