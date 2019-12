CARACAS. – La kickboxing è uno sport da combattimento di origine giapponese, che ha molti punti in comune con il karate. La sua diffusione e il suo successo nel mondo occidentale sono iniziati negli Stati Uniti tra la fine degli anni ‘60 e l’inizio degli anni ‘70, quando furono introdotti guantoni e protezioni.

Il CIO ha riconosciuto la kickboxing come sport, ma non l’ha ancora inserita nel programma olimpico: in futuro, però, anche questa disciplina potrebbe approdare alle Olimpiadi. In Venezuela, questo sport ha tanti seguaci e poco a poco si sta ritagliando spazio tra le preferenze degli appassionati di attività física.

Domani, nel Valle Arriba Athletic Club, si disputerà la prima edizione del “Nacional de Combates de Kickboxing e MMA”. L’evento sportivo servirá per festeggiare il 21esimo aniversario del club.

Saranno 20 gli atleti in gara in rappresentanza degli stati: Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Mérida e Miranda. Si sfideranno nelle modalitá “Mixed Martial Arts” e “K-1”. L’evento ha l’omogolazione della World Association of Kickboxing Organizations (WAKO PRO), la Organización Supremacía MMA e la Asociación Venezolana della MMA.

I tifosi che non possono avvicinarsi all’evento potranno seguirlo tramite i social network: @supremaciamma, @esctasis e @prime_kb_mma.