(ANSA) – PARIGI, 7 DIC – Dopo il giovedì e il venerdì, anche il fine settimana è nero per i trasporti francesi: blocco quasi totale dei treni, con qualche lieve ripresa della metropolitana parigina, che farà circolare qualche convoglio dalle 13. Ma il traffico prenatalizio è già impazzito, aggravato – attorno a Parigi – dai blocchi stradali dei camionisti sulle autostrade. A Parigi intanto, a porte de Bercy, si sono riuniti centinaia di gilet gialli per il 56/o sabato di protesta. Molti di loro inneggiano agli scioperi contro la riforma delle pensioni, alla quale si sono uniti giovedì e che contano di affiancare anche nei cortei in programma martedì prossimo. I gilet gialli, per ora in un’atmosfera di calma, dovrebbero evitare il centro di Parigi e dirigersi verso la porte de Versailles. Anche i camionisti aderiscono alla mobilitazione generale contro la riforma delle pensioni e da questa mattina hanno messo in atto blocchi stradali su diverse autostrade.