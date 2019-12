(ANSA) – ROMA 7 DIC – “Il confronto alla Nato tra Trump e Conte è stato cordiale, molto amichevole, nel quale non ci sono state minacce su web tax o tasse”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, incontrando la stampa estera alla Farnesina. “Sul tema del dialogo commerciale con la Cina in tutti questi mesi non abbiamo mai ricevuto pressioni dagli Usa. Abbiamo ricevuto un warning sul 5G”, ha proseguito Di Maio. “Abbiamo convenuto – a aggiunto – che servisse una ristrutturazione del nostro sistema di sicurezza cibernetico”. “Poi il fatto che l’Italia sia il primo paese dal G7 a sottoscrivere la via della Seta dà all’Italia un vantaggio che noi vogliamo usare a beneficio delle nostre imprese. E su questo né da Usa né da Ue ho mai ricevuto obiezioni”, ha sottolineato.