(ANSA) – ROMA, 07 DIC – Il Mondiale per club di volley donne non avrà una finale tutta italiana. Infatti per il titolo iridato l’Imoco Conegliano domani (ore 13 italiane) dovrà verdersela con l’Eczacibasi Istanbul, che nella seconda semifinale di oggi ha battuto per 3-2 (25-21, 23-25, 25-11, 23-25, 15-13) l’Igor Gorgonzola Novara. (ANSA).