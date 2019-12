(ANSA) – ROMA, 7 DIC – “È nel Mediterraneo che si gioca il futuro dell’Europa e la sua capacità di essere un attore globale. Il destino della Ue è scritto nel Mediterraneo e saranno le risposte che le nuove istituzioni europee saranno in grado di dare alle sfide del Mediterraneo a delineare il futuro dell’Unione e dei suoi cittadini. La priorità strategica del Mediterraneo deve trovare riscontro in Europa attraverso un rafforzamento del rapporto tra l’Ue e i Paesi della regione, ma anche sul piano dell’allocazione delle risorse finanziarie, nel momento in cui si negozia il Quadro Finanziario Pluriennale, e nell’integrazione della sponda Sud del Mediterraneo nelle politiche della Ue, dalla cooperazione del settore ambientale, a quella in campo energetico e infrastrutturale”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel suo intervento conclusivo dei Med Dialogues a Roma.