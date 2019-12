(ANSA) – FIRENZE, 7 DIC – Traffico bloccato sull’Autosole, per il tempo necessario ai soccorsi, presso Firenze, in carreggiata sud verso il km 286, tra il bivio tra A/1 E A/11 e il casello di Scandicci, per un incidente che vede coinvolto un camion, che ha preso fuoco dopo essersi rovesciato, e un’autovettura. Tra i due mezzi c’è stato un tamponamento. Secondo prime informazioni, sarebbe rimasto ferito in modo grave il conducente del camion, benché non in pericolo di vita, e sarebbero feriti pure due occupanti dell’auto. Sul posto stanno intervenendo, tra i mezzi di soccorso, Polstrada e vigili del fuoco. Tre i km di coda che si sono formati.(ANSA).