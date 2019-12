Sci: Cdm; americano Ford vince gigante Beaver Creek

(ANSA) – BEAVER CREEK (USA), 08 DIC – Lo slalom gigante di Coppa del mondo di sci a Beaver Creek e’ stato vinto dallo statunitense Tommy Ford in 2.31.25. Per lui, che ha fatto la gara della vita, a 30 anni e’ non solo la prima vittoria ma anche il primo podio in carriera. Secondo il norvegese Henrik Kristoffersen in 2.32.05 e terzo l’altro norvegese Kristian Nestvold-Haugen in 2.32.48 Indietro gli azzurri con solo due atleti in classifica: Luca de Aliprandini 14/o in2.34.25 e Hannes Zingerle 27/o in 2.35.86. Anche la Coppa del mondo uomini torna ora in Europa, in Francia. In val d’Isere sabato prossimo gigante e domenica slalom speciale. (ANSA).