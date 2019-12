MADRID – THRibune, Tribune for Human Right, un’organizzazione non governativa senza scopo di lucro, aconfessionale e indipendente, organizza un Mercatino di Beneficenza i cui fondi sono destinati alla costruzione del primo centro di reinserimento sociale per ragazze minorenni in conflitto con la legge e in una situazione di disperato bisogno a Kirigiti, in

Kenya.

Il 12, 13 e 14 dicembre, dalle ore 11 alle ore 21, presso il campus dell’Università Camilo José Cela (Calle Almagro 5 – Aula B2) ci sarà arte, moda e cultura. Molti sono coloro che hanno Donato le proprie creazioni originali per un fine così nobile.

A Natale regala speranza!

Elisabetta Bagli (Redazione Madrid)